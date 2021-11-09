"Краснодар" назвал лучшего игрока команды в октябре

Теги краснодаркайо панталеао

"Краснодар" назвал лучшего игрока команды в октябре

Фото твиттер "Краснодара"

Центральный защитник Кайо Панталеао признан лучшим футболистом "Краснодара" по итогам октября.

В голосовании болельщиков 26-летний бразилец набрал 44 процента и стал безоговорочным победителем.

В тройку лидеров также попали вратарь Матвей Сафонов (29,11%) и хавбек Гжегож Крыховяк (10,09%).

В октябре Кайо сыграл за "быков" 4 матча, результативными действиями не отличался. 

Не пропустите: "Золотая клетка": Уткин поделился мнением об академии "Краснодара". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Нобель Арустамян раскрыл трансферные планы ЦСКА на зиму

Нобель Арустамян раскрыл трансферные планы ЦСКА на зиму

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов