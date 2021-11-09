"Краснодар" назвал лучшего игрока команды в октябре
Фото твиттер "Краснодара"
Центральный защитник Кайо Панталеао признан лучшим футболистом "Краснодара" по итогам октября.
В голосовании болельщиков 26-летний бразилец набрал 44 процента и стал безоговорочным победителем.
В тройку лидеров также попали вратарь Матвей Сафонов (29,11%) и хавбек Гжегож Крыховяк (10,09%).
В октябре Кайо сыграл за "быков" 4 матча, результативными действиями не отличался.
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