"Краснодар" назвал лучшего игрока команды в октябре

Фото твиттер "Краснодара"

Центральный защитник Кайо Панталеао признан лучшим футболистом "Краснодара" по итогам октября.

В голосовании болельщиков 26-летний бразилец набрал 44 процента и стал безоговорочным победителем.

В тройку лидеров также попали вратарь Матвей Сафонов (29,11%) и хавбек Гжегож Крыховяк (10,09%).

В октябре Кайо сыграл за "быков" 4 матча, результативными действиями не отличался.

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