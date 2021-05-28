"Краснодар" назвал лучшего игрока команды в сезоне
Фото сайт "Краснодара"
"Краснодар" подвёл итоги голосования, в ходе которого определялся лучший футболист команды по итогам сезона 2020/21.
Этого звания удостоился французский полузащитник Реми Кабелла, забивший 11 голов и сделавший 2 ассиста в 32 матчах.
Второе место в опросе занял защитник Кайо Панталеао (18,96%), в активе которого 34 игры и 1 забитый мяч.
Третьим стал вингер Вандерсон (15,65%). На его счету 3+3 по системе "гол+пас" в 29 встречах.
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