"Краснодар" назвал лучшего игрока ноября
Фото сайт "Краснодара"
Полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла признан лучшим футболистом команды по итогам ноября.
За 31-летнего француза проголосовали 23,37 процента опрошенных болельщиков.
Второе место занял форвард Джон Кордоба (22,67%), третье – вратарь Матвей Сафонов (22,23%).
Кабелла в ноябре сыграл за "Краснодар" 3 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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