"Краснодар" назвал лучшего игрока ноября

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"Краснодар" назвал лучшего игрока ноября

Фото сайт "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла признан лучшим футболистом команды по итогам ноября.

За 31-летнего француза проголосовали 23,37 процента опрошенных болельщиков.

Второе место занял форвард Джон Кордоба (22,67%), третье – вратарь Матвей Сафонов (22,23%).

Кабелла в ноябре сыграл за "Краснодар" 3 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Зенит" назвал лучшего футболиста команды в ноябре. | http://soccernews.ru
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