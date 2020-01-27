"Краснодар" на сборе в Испании сыграет с китайским клубом, город которого стал очагом коронавируса

Стали известны соперники "Краснодара" на сборе в испанской Марбелье, сообщает официальный Twitter клуба.

30-го января команда отправится в Испанию на второй зимний сбор. Первый матч "быки" проведут 2 февраля против шведского "Мальме". Затем команду ожидают поединки с чешской "Викторией Пльзень" (7 февраля), норвежским "Мьендаленом" (также 7 февраля) и китайским "Уханем" (10 февраля).

После 19 туров "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание клуба от лидирующего "Зенита" составляет 10 очков.

Не пропустите: Официально: братья Березуцкие вернулись в ЦСКА. | http://soccernews.ru