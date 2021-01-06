"Краснодар" назвал соперников по контрольным матчам на сборах в ОАЭ

Теги краснодарлегия варшаварига

"Краснодар" назвал соперников по контрольным матчам на сборах в ОАЭНа официальном сайте "Краснодара" появилась информация о предстоящих контрольных матчах. 

Всего на первом сборе в ОАЭ клуб проведет три встречи.

Сборы команды продлятся 2 недели с 14 по 27 января.

Первый матч против польской "Легии", краснодарцы сыграют 21-го января. Через неделю, 27-го января, "быки" проведут сразу 2 встречи. Соперниками станут "Рига" и солигорский "Шахтер".

Напомним, в текущем сезоне РПЛ "Краснодар" занимает 7 место, набрав 30 очков после 19 матчей. Отставание от идущего на первом месте "Зенита" составляет 11 баллов.

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