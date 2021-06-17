"Краснодар" назвал соперников по товарищеским матчам на первом сборе
Стало известно, с кем сыграет "Краснодар" в ходе первого тренировочного сбора в Австрии.
Соперниками "быков" станут "Легия" (23 июня), "Олимпиакос" (27 июня) и "Сепси" (1 июля).
Первый сбор краснодарцев продлится с 18 июня по 1 июля, второй - с 5 по 19 июля.
В прошлом сезоне команда финишировала в РПЛ на 10-м месте и осталась без еврокубков.
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