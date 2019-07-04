"Краснодар" назвал сроки восстановления Скопинцева

Защитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев травмировался в игре Кубка "Париматч Премьер" против ЦСКА (1:0).

Как сообщил главный тренер "быков" Мурад Мусаев, 22-летний футболист пропустит около четырех недель.

Напомним, что "Краснодар" подписал Скопинцева в феврале за 4,4 миллиона евро.

В прошедшем сезоне на его счету один забитый мяч в 9 играх за "Краснодар".

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