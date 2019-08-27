"Краснодар" назвал стартовый состав на матч с "Олимпиакосом"
Тренерский штаб "Краснодара" во главе с Сергеем Матвеевым определился со стартовым составом команды на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса".
"Краснодар": Крицюк, Фьолусон, Спайич, Петров, Стоцкий, Ольссон, Уткин, Вандерсон, Вильена, Сулейманов, Берг.
Напомним, что матч "Краснодар" - "Олимпиакос" начнётся в 22:00 по московскому времени.
В первом поединке в Пирее "быки" были разгромлены со счётом 0:4. Победитель пары получит путёвку в групповой этап ЛЧ.
Не пропустите: Клубы РПЛ пожелали удачи "Краснодару" в матче с "Олимпиакосом". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Локомотив" объявил об аренде Жоау Мариу
-
Неймар намерен перейти только в "Барселону"
-
"Ливерпуль" на вершине АПЛ, Гризманн осваивается на Камп Ноу, а ПСЖ пополняет лазарет: подводим главные итоги игровой недели
-
Три топ-клуба РПЛ хотят купить игрока "Рубина" Сорокина
-
Зидан все еще надеется увидеть Погба в "Реале" до закрытия трансферного окна
Лента новостей
-
"Краснодар" теряет Сулейманова
-
"Ливерпуль" хочет продлить контракт с основным защитником
-
Жоау Мариу прокомментировал свой переход в "Локомотив"
-
"Лион" проиграл "Монпелье" в чемпионате Франции
-
"Краснодар" выразил поддержку Кабелла перед ответным матчем с "Олимпиакосом"
-
Сёмин озвучил цель "Локомотива" на ближайший розыгрыш Лиги Чемпионов
-
"Ахмат" может сменить главного тренера
-
"Краснодар" назвал стартовый состав на матч с "Олимпиакосом"
-
Миятович - об Азаре: "Нет футболиста, который мог бы играть так же, как Роналду"
-
1
"Локомотив" объявил об аренде Жоау Мариу
-
1
Тайсон публично попросил отпустить его в "Рому"
-
1
Вальдес отказался комментировать возможный переход Неймара в "Барселону" из-за угрозы увольнения
-
Девять игроков из АПЛ вызваны в сборную Шотландии на матч с Россией в отборе Евро-2020
-
Экс-форвард "Зенита" Халк отметился дублем в матче азиатской Лиги Чемпионов
-
9
Фанаты "Црвены Звезды" пригнали советский танк к стадиону перед матчем плей-офф Лиги Чемпионов
-
"РБ Лейпциг" согласовал трансфер форварда "Ромы"
-
"Барселона" и ПСЖ вновь не договорились по Неймару
-
Форвард "Краснодара" перешел в румынский клуб "Университатя"
-
Пике и Видаль выиграли крупную сумму в покер
-
О. Бускетс перешел в голландский клуб
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4