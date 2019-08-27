"Краснодар" назвал стартовый состав на матч с "Олимпиакосом"

Тренерский штаб "Краснодара" во главе с Сергеем Матвеевым определился со стартовым составом команды на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса".

"Краснодар": Крицюк, Фьолусон, Спайич, Петров, Стоцкий, Ольссон, Уткин, Вандерсон, Вильена, Сулейманов, Берг.

Напомним, что матч "Краснодар" - "Олимпиакос" начнётся в 22:00 по московскому времени.

В первом поединке в Пирее "быки" были разгромлены со счётом 0:4. Победитель пары получит путёвку в групповой этап ЛЧ.

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