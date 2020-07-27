"Краснодар" не будет менять главного тренера
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев продолжит работу с командой, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям издания, владелец краснодарского клуба Сергей Галицкий по-прежнему доверяет 36-летнему специалисту, несмотря на не слишком удачную игру "Краснодара" в последних матчах.
Напомним, что "Краснодар" под руководством Мусаева финишировал на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. В следующем сезоне клуб сыграет в Лиге Чемпионов с третьего квалификационного раунда.
В прошлом сезоне "Краснодар" также участвовал в квалификации Лиги Чемпионов. В третьем раунде "быки" прошли "Порту" (0:1, 3:2), но в раунде плей-офф проиграли "Олимпиакосу" (0:4, 1:3).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22