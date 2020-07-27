"Краснодар" не будет менять главного тренера

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"Краснодар" не будет менять главного тренера

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев продолжит работу с командой, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, владелец краснодарского клуба Сергей Галицкий по-прежнему доверяет 36-летнему специалисту, несмотря на не слишком удачную игру "Краснодара" в последних матчах.

Напомним, что "Краснодар" под руководством Мусаева финишировал на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. В следующем сезоне клуб сыграет в Лиге Чемпионов с третьего квалификационного раунда.

В прошлом сезоне "Краснодар" также участвовал в квалификации Лиги Чемпионов. В третьем раунде "быки" прошли "Порту" (0:1, 3:2), но в раунде плей-офф проиграли "Олимпиакосу" (0:4, 1:3).

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