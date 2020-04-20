"Краснодар" не будет наказывать Вандерсона и Кайо за вечеринку с алкоголем и кальяном

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"Краснодар" не будет наказывать Вандерсона и Кайо за вечеринку с алкоголем и кальяном

Легионеры "Краснодара" Вандерсон и Кайо Панталеао избегут санкций по отношению к себе за организацию вечеринки во время карантина.

Напомним, что футболисты пили алкоголь, употребляли неизвестный газ и курили кальян. Кадры веселья попали в прямой эфир инстаграма.

Впрочем, наказывать игроков клуб не будет, поскольку не были нарушены пункты их контрактов. Спортсмены находятся в официальном отпуске, поэтому могли позволить себе такие послабления.

По итогам 22 туров "Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 9 очков.

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