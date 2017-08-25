"Краснодар" не будет увольнять Шалимова

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил, что клуб не собирается увольнять тренера команды Игоря Шалимова.

Напомним, что вчера "Краснодар" проиграл "Црвене Звезде" и покинул Лигу Европы.

"Вопрос смены тренера не обсуждается. Шалимов продолжит работать дальше. Мы не играем в любимую футбольную игру фанатов: проиграл - смени тренера! Мы пока делаем только первые шаги, чтобы закрепиться в числе топ-клубов российского футбола. Единственное, на что мы просим нашего тренера обратить внимание - это работа с молодыми футболистами, особенно с теми, кто пришёл из нашей академии.

Мы понимаем, что фанаты расстроены исходом вчерашней игры. Единственное, что мы можем пообещать - мы продолжим интенсивно работать, а всё, что дальше - это спорт. В нём случаются и поражения, и победы" - приводит слова Хашига официальный сайт клуба.

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