"Краснодар" не ищет замену Смолову

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"Краснодар" не ищет замену Смолову

"Краснодар" не ищет замену нападающему Фёдору Смолову, который несколько дней назад перешёл в "Локомотив".

"У нас есть два нападающих - Ари и Игнатьев. Кто сильнее, тот и будет играть. Больше никого не будем рассматривать в это трансферное окно" - сказал главный тренер "быков" Олег Фоменко.

Напомним, что с недавних пор Ари перестал считаться легионером в РПЛ.

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