"Краснодар" не может договориться с "Зенитом" по трансферу Шатова

Теги зенит санкт-петербургкраснодаролег шатов

"Краснодар" не может договориться с "Зенитом" по трансферу Шатова

"Краснодар" не может договориться с "Зенитом" по трансферу полузащитника Олега Шатова, сообщают российские СМИ.

Клубы продолжают вести переговоры, однако пока не получается согласовать условия сделки.

Впрочем, на второй сбор "сине-бело-голубых" 27-летний футболист всё равно не поедет и, скорее всего, будет тренироваться со второй командой.

Не пропустите: Манчини: "Зенит" прислушается к Путину и подпишет российских футболистов". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Ювентус" отправляется в Верону на матч с "Кьево"

"Ювентус" отправляется в Верону на матч с "Кьево"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов