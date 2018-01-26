"Краснодар" не может договориться с "Зенитом" по трансферу Шатова

"Краснодар" не может договориться с "Зенитом" по трансферу полузащитника Олега Шатова, сообщают российские СМИ.

Клубы продолжают вести переговоры, однако пока не получается согласовать условия сделки.

Впрочем, на второй сбор "сине-бело-голубых" 27-летний футболист всё равно не поедет и, скорее всего, будет тренироваться со второй командой.

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