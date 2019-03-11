"Краснодар" не обыграл "Оренбург" и отстал от "Зенита" на 5 очков
"Краснодар" и "Оренбург" закончили результативной ничьей в матче 19-го тура чемпионата России.
Счёт был открыт на 41-й минуте матча полузащитником "Оренбурга" Алексеем Суторминым. Также в матче отметились Ари, Дмитрий Скопинцев и Адесойе Ойеволе.
"Краснодар" - "Оренбург" - 2:2
Голы: Сутормин, 41 - 0:1, Ари, 63 - 1:1, Скопинцев, 73 - 2:1, Ойеволе, 89 - 2:2
"Краснодар": Синицын, Спайич, Петров, Фьолусон, Стоцкий (Скопинцев, 48), Каборе (Ольссон, 65), Вандерсон (Сулейманов, 80), Газинский, Перейра, Классон, Ари.
"Оренбург": Фролов, Терехов, Бегич, Ойеволе, Малых, Попович, Мишкич, Маляров (Афонин, 46), Козлов, Деспотович, Сутормин (Козлов, 83).
"Краснодар" с 36 баллами занимает 2 место турнирной таблицы чемпионата России. "Оренбург" с 23 очками расположился на 12 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|19
|26
|8
|Ахмат
|19
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Урал
|19
|23
|11
|Динамо Москва
|19
|23
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|19
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11