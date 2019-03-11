"Краснодар" не обыграл "Оренбург" и отстал от "Зенита" на 5 очков

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"Краснодар" не обыграл "Оренбург" и отстал от "Зенита" на 5 очков

"Краснодар" и "Оренбург" закончили результативной ничьей в матче 19-го тура чемпионата России. 

Счёт был открыт на 41-й минуте матча полузащитником "Оренбурга" Алексеем Суторминым. Также в матче отметились Ари, Дмитрий Скопинцев и Адесойе Ойеволе.

"Краснодар" - "Оренбург" - 2:2

Голы: Сутормин, 41 - 0:1, Ари, 63 - 1:1, Скопинцев, 73 - 2:1, Ойеволе, 89 - 2:2

"Краснодар": Синицын, Спайич, Петров, Фьолусон, Стоцкий (Скопинцев, 48), Каборе (Ольссон, 65), Вандерсон (Сулейманов, 80), Газинский, Перейра, Классон, Ари.

 "Оренбург": Фролов, Терехов, Бегич, Ойеволе, Малых, Попович, Мишкич, Маляров (Афонин, 46), Козлов, Деспотович, Сутормин (Козлов, 83).

"Краснодар" с 36 баллами занимает 2 место турнирной таблицы чемпионата России. "Оренбург" с 23 очками расположился на 12 позиции.  

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