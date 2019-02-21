"Краснодар" не отказался от идеи избавиться от Мамаева

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"Краснодар" не отказался от идеи избавиться от Мамаева

"Краснодар" не отказался от идеи избавиться от полузащитника Павла Мамаева, который уже более четырёх месяцев находится в СИЗО.

"Клуб уже несколько раз по Мамаеву объяснял свою позицию. Не считаю, что нужно что-то комментировать дополнительно", - сказал главный тренер "быков" Мурад Мусаев.

Стоит отметить, что клуб хочет расторгнуть контракт с 30-летний футболистом, который рассчитан до конца текущего года.

Напомним, что в октябре прошлого года МамаевКокорин, его брат Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО.

6 февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года. Это решение попытается оспорить защита футболистов. Дата рассмотрения апелляции - 26 февраля.

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