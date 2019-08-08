"Краснодар" не отпустил Сулейманова в "Удинезе"

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"Краснодар" не отпустил Сулейманова в "Удинезе"

Хавбек "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов попал в сферу интересов "Удинезе".

По сведениям "Чемпионат", "черно-белые" делали официальный запрос по трансферу игрока, однако "Краснодар" исключил продажу 19-летнего футболиста.

Соглашение Сулейманова с клубом действует до лета 2022 года. В этом сезоне он провел 5 игр и забил один гол.

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