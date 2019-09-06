"Краснодар" не передумал расторгать контракт с Мамаевым

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"Краснодар" не передумал расторгать контракт с Мамаевым

"Краснодар" по-прежнему намерен прекратить сотрудничество с полузащитником Павлом Мамаевым.

"Заявление "Краснодара" о расторжении контракта Мамаева всё ещё находится в производстве палаты, клуб его не отзывал. Если решение по УДО вступит в силу через 10 дней, то в конце сентября рассмотрим заявление.

Точная дата будет известна, когда Мамаев выйдет на свободу, и мы согласуем всё со всеми арбитрами и сторонами. Затягивать рассмотрение не будем", - сказал председатель палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов.

Напомним, что контракт между клубом и игроком истекает 31 декабря 2019 года.

30-летний Мамаев выступал за "Краснодар" с января 2014 года, сыграл 146 матчей, забил 35 голов и сделал 30 ассистов.

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