"Краснодар" не планирует увольнять главного тренера

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев продолжит работать с командой.

По информации Metaratings, руководство клуба пока не собирается увольнять 36-летнего специалиста, несмотря на антирекордную серию из пяти поражений.

Сообщается, что боссы "быков" связывают плохие результаты с эпидемией травм, а не с ошибками тренерского штаба.

Сам Мусаев накануне не исключил свою отставку. Он возглавляет команду с апреля 2018 года.

"Краснодар" набрал 18 очков в 14 турах РПЛ и занимает 10-е место в турнирной таблице первенства.

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