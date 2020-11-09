"Краснодар" не планирует увольнять главного тренера
Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев продолжит работать с командой.
По информации Metaratings, руководство клуба пока не собирается увольнять 36-летнего специалиста, несмотря на антирекордную серию из пяти поражений.
Сообщается, что боссы "быков" связывают плохие результаты с эпидемией травм, а не с ошибками тренерского штаба.
Сам Мусаев накануне не исключил свою отставку. Он возглавляет команду с апреля 2018 года.
"Краснодар" набрал 18 очков в 14 турах РПЛ и занимает 10-е место в турнирной таблице первенства.
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