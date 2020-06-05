"Краснодар" не продаст "Локомотиву" вратаря Адамова

Московскому "Локомотиву" придётся искать другого вратаря для усиления состава во время летнего трансферного окна.

По информации Metaratings, заинтересовавший "железнодорожников" 22-летний страж ворот Денис Адамов не покинет "Краснодар".

"Быки" рассчитывают на своего воспитанника уже в следующем сезоне, поэтому пока не намерены расставаться с ним.

Сумма отступных в контракте голкипера составляет огромные для РПЛ 20 миллионов евро и "Локо" вряд ли решится платить такие деньги.

За первую команду "Краснодара" Адамов провёл всего 1 матч. Произошло это ещё в 2017 году в кубковой игре против "Томи" (1:2). Его рыночная стоимость - 400 тысяч евро.

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