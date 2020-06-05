"Краснодар" не продаст "Локомотиву" вратаря Адамова
Московскому "Локомотиву" придётся искать другого вратаря для усиления состава во время летнего трансферного окна.
По информации Metaratings, заинтересовавший "железнодорожников" 22-летний страж ворот Денис Адамов не покинет "Краснодар".
"Быки" рассчитывают на своего воспитанника уже в следующем сезоне, поэтому пока не намерены расставаться с ним.
Сумма отступных в контракте голкипера составляет огромные для РПЛ 20 миллионов евро и "Локо" вряд ли решится платить такие деньги.
За первую команду "Краснодара" Адамов провёл всего 1 матч. Произошло это ещё в 2017 году в кубковой игре против "Томи" (1:2). Его рыночная стоимость - 400 тысяч евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20