"Краснодар" не смог договориться о переходе форварда "Марселя" Клинтона Н’Жи

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"Краснодар" не смог договориться о переходе форварда "Марселя" Клинтона Н’Жи

"Краснодар" не смог согласовать контракт нападающего "Марселя" Клинтона Н’Жи. Футболист должен был перейти в российский клуб. Об этом сообщает Sport24.

Стоимость 25-летнего игрока - 3,5 миллиона евро. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2020 года.

В минувшем сезоне камерунец участвовал в 17 матчах, забив 3 гола и сделав 2 ассиста.

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