"Краснодар" не смог договориться о переходе форварда "Марселя" Клинтона Н’Жи
"Краснодар" не смог согласовать контракт нападающего "Марселя" Клинтона Н’Жи. Футболист должен был перейти в российский клуб. Об этом сообщает Sport24.
Стоимость 25-летнего игрока - 3,5 миллиона евро. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2020 года.
В минувшем сезоне камерунец участвовал в 17 матчах, забив 3 гола и сделав 2 ассиста.
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|2
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|30
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|3
|Краснодар
|30
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|4
|ЦСКА Москва
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|6
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|30
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