"Краснодар" не смог договориться с Сиднеем

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"Краснодар" не смог договориться с Сиднеем

Трансфер защитника "Депортиво" Сиднея в "Краснодар" сорвался.

Как сообщает официальный сайт клуба, "быки" не смогли согласовать с футболистам условия личного соглашения.

Сидней покинул расположение "Краснодара" и отправился обратно в Испанию.

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