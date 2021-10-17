"Краснодар" не смог обыграть "Уфу"

Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с "Уфой" со счетом 1:1.

В начале встречи счет открыл Гамид Агаларов, но в концовке равновесие восстановил Гжегож Крыховяк.

"Краснодар", набрав 18 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Уфа" с девятью очками осталась на последней, 16-й позиции.

"Краснодар" – "Уфа" - 1:1 (0:1)

Голы: Агаларов, 9 - 0:1, Крыховяк, 84 (с пенальти) - 1:1

"Краснодар": Сафонов, Рамирес (Стоцкий, 85), Спайич (Сорокин, 61), Панталеао, Вильена, Крыховяк, Кабелла, Классон (Ильин, 70), Черников (Кривцов, 70), Сперцян, Кордоба.

"Уфа": Беленов, Йокич, Журавлев, Ботака-Иобома, Алиев (Плиев, 46), Мрзляк, Камилов, Голубев (Фищенко, 69), Касинтура, Кротов (Иванов, 76), Агаларов (Урунов, 29).

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