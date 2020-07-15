"Краснодар" не смог победить "Крылья Советов" в матче РПЛ

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"Краснодар" не смог победить "Крылья Советов" в матче РПЛ
В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги "Крылья Советов" и "Краснодар" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Краснодар" остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России и продолжает борьбу за попадание в Лигу Чемпионов. "Крылья Советов" по-прежнему находятся в зоне вылета на 15-й позиции.

"Крылья Советов" Самара – "Краснодар" Краснодар - 0:0

"Крылья Советов": Фролов, Чернов, Лысцов, Чичерин, Комбаров, Зиньковский, Глушенков, Антон, Тимофеев, Кабутов, Радоньич (Попович, 57).

"Краснодар": Сафонов, Сорокин, Рамирес, Петров, Панталеао, Фернандеш (Сулейманов, 55), Вандерсон, Ольссон (Кабелла, 68), Газинский, Уткин, Берг.

Удаление: Петров (83)

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