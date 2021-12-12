"Краснодар" не смог победить "Нижний Новгород" в РПЛ
Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен
В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" и "Нижний Новгород" сыграли вничью со счетом 0:0.
"Краснодар", набрав 29 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. "Нижний Новгород" с 19 очками поднялся на 13-ю позицию.
"Краснодар" – "Нижний Новгород" - 0:0
"Краснодар": Сафонов, Спайич (Стоцкий, 66), Мартынович, Сорокин, Чернов, Ионов (Рейхмен, 83), Классон, Якимов, Сперцян, Кривцов, Ильин (Апеков, 83).
"Нижний Новгород": Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Масоэро, Миладинович, Юлдошев, Шарипов (Сапета, 69), Калинский, Горбунов (Пенчиков, 88), Баляй (Косарев, 83), Сулейманов.
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