"Краснодар" не смог победить "Нюрнберг" в товарищеском матче

Фото твиттер "Краснодара"

В ходе тренировочного сбора в Австрии "Краснодар" провёл контрольную игру с немецким "Нюрнбергом".

Команды расписали ничью без забитых голов.

"Нюрнберг" (Германия) — "Краснодар" (Россия) - 0:0

"Нюрнберг": Матения (Клаус, 46), Фишер, Хандверкер (Кноте, 66), Шиндлер (Шуранов, 46), Хюбнер (Латтейер, 66), Меллер Дели (Доведан, 46), Гайс (Темпельман, 46), Нюрнбергер (Розенлехер, 66), Краус, Борковски (Шеффлер, 46), Хак (Серенсен, 46).

"Краснодар": Сафонов (Агкацев, 24), Рамирес (Чернов, 70), Петров (Стоцкий, 70), Спайич (Сорокин, 30), Сперцян, Черников, Кабелла, Кайо, Вильена, Газинский (Кривцов, 79), Сулейманов (Ильин, 70).

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