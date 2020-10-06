"Краснодар" не смог подписать форварда "Хоффенхайма"
Армянский нападающий "Хоффенхайма" Саркис Адамян не перейдет в "Краснодар", сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, краснодарский клуб согласовал с "Хоффенхаймом" условия трансфера, но не сумел договориться с футболистом по личному контракту. Адамян потребовал зарплату в размере двух миллионов евро в год, но "Краснодар" отказался платить ему такую сумму.
27-летний Адамян выступает за "Хоффенхайм" с 2019 года. Всего он провел за немецкий клуб 16 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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