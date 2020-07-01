"Краснодар" не смог удержать победу над "Ростовом"

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"Краснодар" не смог удержать победу над "Ростовом"

В рамках 25-го тура РПЛ "Ростов" сыграл вничью с "Краснодаром".

"Краснодар" по-прежнему занимает третье место, а "Ростов" - четвертое.

"Ростов" - "Краснодар" 1:1

Голы: Берг, 13 - 0:1, Попов (пен), 90 - 1:1

"Ростов": Песьяков, Чернов, Осипенко, Чистяков, Байрамян (Хаджикадунич, 62), Зайнутдинов (Ведерников, 87), Саплинов (Попов, 72), Глебов (Норманн, 71), Ионов, Мамаев, Шомуродов (Долгов, 62).

"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Петров, Рамирес, Панталеао, Вандерсон (Фернандеш, 75), Ольссон (Кабелла, 75), Газинский (Черников, 64), Уткин (Сулейманов, 57), Вильена, Берг.

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