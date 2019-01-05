​​​​​​​"Краснодар" не согласился отпускать полузащитника Куэве в "Индепендьенте"

Теги краснодариндепендьентекристиан куэва

​​​​​​​"Краснодар" не согласился отпускать полузащитника Куэве в "Индепендьенте""Краснодар" не согласился отпускать полузащитника Кристиана Куэва в "Индепендьенте", передает TyC Sports.

По данным издания, клуб не планирует отдавать игрока в аренду на полгода с последующим правом выкупа. Однако футболист не согласен с таким решением.

Куэва стал играть в составе "Краснодара" летом 2018 года, перейдя из "Сан-Паулу". 

В текущем сезоне футболист участвовал в 15 играх за "Краснодар".

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