​​​​​​​"Краснодар" не согласился отпускать полузащитника Куэве в "Индепендьенте"

"Краснодар" не согласился отпускать полузащитника Кристиана Куэва в "Индепендьенте", передает TyC Sports.



По данным издания, клуб не планирует отдавать игрока в аренду на полгода с последующим правом выкупа. Однако футболист не согласен с таким решением.



Куэва стал играть в составе "Краснодара" летом 2018 года, перейдя из "Сан-Паулу".

В текущем сезоне футболист участвовал в 15 играх за "Краснодар".

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