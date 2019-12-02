"Краснодар" не сумел обыграть "Тамбов" в матче РПЛ

В матче 18-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с "Тамбовом" со счетом 0:0.

Благодаря ничьей "Краснодар" вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 34 очка. "Тамбов" остался на 15-м месте, имея в активе 18 очков.

"Краснодар" – "Тамбов" - 0:0

"Краснодар": Сафонов, Спайич, Петров, Фьолусон, Рамирес, Газинский, Вильена (Ольссон, 70), Вандерсон, Сулейманов (Скопинцев, 60), Ари, Берг (Игнатьев, 82).

"Тамбов": Шелия, Рыбин, Осипенко, Таказов, Тетрашвили, Карасев, Килин (Чуперка, 56), Мелкадзе (Чернышов, 88), Костюков (Аппаев, 73), Ойеволе, Обухов.

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