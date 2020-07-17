"Краснодар" не утратил интерес к аргентинцу Бустосу

Нападающий "Тальереса" Науэль Бустос по-прежнему входит в сферу интересов "Краснодара".

По информации "Чемпионата", сейчас клубы ведут переговоры о трансфере 22-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что российская сторона предлагает за форварда 7 миллионов евро, а аргентинская требует 10 миллионов.

На Бустоса также претендуют "Атлетико Минейро", "Валенсия", "Севилья", "Порту" и "Милан".

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