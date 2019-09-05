"Краснодар" не включил Мамаева в заявку на Лигу Европы

Тренерский штаб "Краснодара" огласил заявку на матчи группового этапа Лиги Европы.

В список не вошел полузащитник Павел Мамаев, который в данный момент отбывает наказание в колонии общего режима за избиение нескольких человек. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2019 года. Также в заявку не был включен травмированный полузащитник Виктор Классон.

Вратари: Станислав Крицюк, Матвей Сафонов;

защитники: Йон-Гудни Фьоулусон, Александр Мартынович, Урош Спайич, Кристиан Рамирес, Дмитрий Скопинцев, Сергей Петров;

полузащитники: Реми Кабелла, Юрий Газинский, Вандерсон, Кристоффер Ульссон, Юнес Намли, Кайо, Даниил Уткин, Тонни Вильена, Руслан Камболов, Дмитрий Стоцкий, Мануэл Фернандеш;

нападающие: Ари, Иван Игнатьев, Маркус Берг, Магомед-Шапи Сулейманов.

В Лиге Европы "Краснодар" сыграет в одной группе с "Базелем", "Хетафе" и "Трабзонспором".

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