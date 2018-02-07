"Краснодар", не забив ни одного гола в серии пенальти, уступил "Реалу" путевку в 1/8 финала юношеской ЛЧ

Теги краснодарреал мадрид

"Краснодар", не забив ни одного гола в серии пенальти, уступил "Реалу" путевку в 1/8 финала юношеской ЛЧВ матче 1/16 финала юношеской Лиги Чемпионов "Краснодар" уступил мадридскому "Реалу".

"Краснодар" U-19 - "Реал" U-19 - 0:0, по пен. - 0:3

Отметим, что 11-метровые удары в составе хозяев не реализовали Игнатьев, Сулейманов и Григорян.

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