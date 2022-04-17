"Краснодар" неожиданно проиграл "Крыльям Советов"
Фото: сайт "Крыльев Советов"/Автор неизвестен
В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги "Крылья Советов" на своем поле обыграли "Краснодар" со счетом 2:0.
Победу самарскому клубу принесли голы Владислава Сарвели и Максима Глушенкова.
"Крылья Советов", набрав 38 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Краснодар" с 39 очками остался на пятой позиции.
"Крылья Советов" – "Краснодар" - 2:0 (1:0)
Голы: Сарвели, 24 - 1:0, Глушенков, 53 - 2:0
"Крылья Советов": Ломаев, Бейл, Солдатенков, Гапонов, Горшков, Ежов (Липовой, 85), Зиньковский (Соколов, 81), Якуба (Витюгов, 73), Коваленко, Сарвели (Пиняев, 74), Глушенков (Цыпченко, 74).
"Краснодар": Сафонов, Исаенко, Мартынович (Литвинов, 46), Бородин (Сорокин, 81), Чернов (Волков, 46), Якимов, Рейхмен, Кривцов (Мацукатов, 46), Ильин (Самко, 70), Манелов, Олусегун.
Не пропустите: "Ростов" вырвал победу у "Арсенала" в РПЛ. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Челси" вышел в финал Кубка Англии
-
Киевское "Динамо" отказывается отпускать футболистов в сборную Украины
-
"Лион" уничтожил "Бордо" в Лиге 1
-
"Арсенал" нацелился на опорника "Хоффенхайма"
-
В "Аяксе" высказались о возможном уходе тен Хага
-
"Атлетико" обыграл "Эспаньол" благодаря голу на 98-й минуте
-
"Бавария" разгромила аутсайдера Бундеслиги
-
"Сочи" и "Локомотив" в результативном матче не выявили победителя
-
"Краснодар" неожиданно проиграл "Крыльям Советов"
-
"Ньюкасл" на 95-й минуте вырвал победу над "Лестером"
-
"Бавария" договорилась о переходах двух игроков "Аякса"
-
Карпин высказался о победе "Ростова" над "Арсеналом"
-
Рангник высказался о будущем Роналду в "МЮ"
-
"Гранада" разгромно проиграла аутсайдеру Ла Лиги
-
"Ницца" обыграла "Лорьян" в Лиге 1
-
"Ростов" вырвал победу у "Арсенала" в РПЛ
-
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в Милинковиче-Савиче
-
Шамар Николсон влюбился в "Спартак"
-
Рангник недоволен игрой "Манчестер Юнайтед"
-
Оливер Кан поделился информацией о возможном переходе Холанда в "Баварию"