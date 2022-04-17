"Краснодар" неожиданно проиграл "Крыльям Советов"

Фото: сайт "Крыльев Советов"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги "Крылья Советов" на своем поле обыграли "Краснодар" со счетом 2:0.

Победу самарскому клубу принесли голы Владислава Сарвели и Максима Глушенкова.

"Крылья Советов", набрав 38 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Краснодар" с 39 очками остался на пятой позиции.

"Крылья Советов" – "Краснодар" - 2:0 (1:0)

Голы: Сарвели, 24 - 1:0, Глушенков, 53 - 2:0

"Крылья Советов": Ломаев, Бейл, Солдатенков, Гапонов, Горшков, Ежов (Липовой, 85), Зиньковский (Соколов, 81), Якуба (Витюгов, 73), Коваленко, Сарвели (Пиняев, 74), Глушенков (Цыпченко, 74).

"Краснодар": Сафонов, Исаенко, Мартынович (Литвинов, 46), Бородин (Сорокин, 81), Чернов (Волков, 46), Якимов, Рейхмен, Кривцов (Мацукатов, 46), Ильин (Самко, 70), Манелов, Олусегун.

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