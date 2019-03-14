"Краснодар" обновил клубный антирекорд

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"Краснодар" обновил клубный антирекорд

"Краснодар" сыграл вничью с "Валенсией" (1:1) в матче Лиги Европы.

Таким образом, безвыигрышная серия "быков" длится десять матчей. Это новый антирекорд клуба.

За последние 10 игр "Краснодар" три раза проиграл и семь раз довольствовался ничьей.

В последний раз подопечные Мурада Мусаева побеждали в декабре 2018 года.

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