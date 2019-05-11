"Краснодар" обогнал "Зенит" по количеству забитых голов в этом сезоне РПЛ

"Краснодар" в нынешнем сезоне чемпионата России забил больше голов, чем петербургский "Зенит".

Ранее "быки" разгромили "Енисей" в 28 туре РПЛ со счетом 4:0.

Сейчас в активе "Краснодара" 51 гол, а у "Зенита" 50. "Локомотив" по этому показателю занял 3 место, забив 42 гола.

До конца сезона у "Краснодара" есть еще два матча, а у "Зенита" - три.

Напомним, в прошлом сезоне по этому показателю лидировал "Спартак", у которого был 51 гол в 30 матчах.

Завтра, 12 мая, "Зенит" сыграет с ЦСКА. Начало - в 19:00 (мск).

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