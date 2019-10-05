"Краснодар" обратился к болельщикам после поражения в Лиге Европы

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"Краснодар" обратился к болельщикам после поражения в Лиге Европы

"Краснодар" опубликовал обращение к болельщикам команды после поражения от "Хетафе" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

"Спасибо вам за веру в нас и за поддержку, друзья! Даже в трудную минуту", - говорится в публикации клуба в инстаграме.

Напомним, что "быки" стартовали в Лиге Европы с двух поражений.

Что касается РПЛ, то "Краснодар" занимает четвёртое место в турнирной таблице по итогам 11 туров.

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