"Краснодар" обратился к болельщикам после вылета из Лиги Европы по итогам противостояния с "Валенсией".

Напомним, что "быки" в гостях проиграли 1:2, однако дома были очень близки к камбэку, упустив победу на последней минуте матча.

"Друзья, спасибо за рекордную поддержку сегодня! Вы гнали нас вперёд все 90 минут! Вы, и ваши горячие сердца - самое ценное, что есть у нас! Мы постараемся радовать вас в каждом матче!" - говорится в публикации клуба в твиттере.

Друзья, спасибо за рекордную поддержку сегодня! Вы гнали нас вперёд все 90 минут! Вы, и ваши горячие сердца - самое ценное, что есть у нас!



Мы постараемся радовать вас в каждом матче! #КраснодарВаленсия #ЛЕ pic.twitter.com/Mx3zV1JVCD — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 14 марта 2019 г.

Стоит отметить, что болельщики "Краснодара" обновили рекорд посещаемости. На матч с "Валенсией" пришли 35074 зрителя.

Не пропустите: Черышев высказался о вылете "Краснодара" из Лиги Европы. | http://soccernews.ru