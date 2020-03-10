"Краснодар" обратился в РФС из-за судейства в матче со "Спартаком"

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"Краснодар" обратился в РФС из-за судейства в матче со "Спартаком"

У "Краснодара" возникли вопросы к решениям бригады арбитров, работавших на матче 21-го тура РПЛ против "Спартака".

"Быки" обратились в РФС, чтобы получить объяснения по поводу трёх эпизодов.

1) Почему на 13-й минуте не был назначен пенальти за удар Ильи Кутепова по лицу Егора Сорокина в пределах штрафной площади.

2) Почему Андрей Ещенко не получил вторую жёлтую карточку на 54-й минуте за грубый фол против Кристиана Рамиреса.

3) Почему на 76-й минуте не был назначен пенальти за игру рукой Аиртона в своей штрафной площади.

Напомним, что встречу на "Открытие Арене" обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Лапочкиным.

"Спартак" проиграл "Краснодару" со счётом 0:1. После матча владелец столичного клуба Леонид Федун указал на большое количество ошибок арбитров в поединке. Главный тренер "народной команды" Доменико Тедеско также высказал удивление некоторыми решениями рефери.

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