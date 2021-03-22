"Краснодар" объявил, что Берг покинет команду летом

Теги краснодарифк гетеборгмаркус берг

"Краснодар" объявил, что Берг покинет команду летом

Фото сайт "Краснодара"

"Краснодар" на своём официальном сайте подтвердил летний уход из клуба форварда Маркуса Берга.

34-летний футболист решил по истечении срока действующего контракта с "быками" вернуться в "Гетеборг", воспитанником которого он является.

Берг выступает за "Краснодар" с июля 2019 года, сыграл 57 матчей, забил 22 гола и сделал 8 ассистов.

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