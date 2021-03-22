"Краснодар" объявил, что Берг покинет команду летом

Фото сайт "Краснодара"

"Краснодар" на своём официальном сайте подтвердил летний уход из клуба форварда Маркуса Берга.

34-летний футболист решил по истечении срока действующего контракта с "быками" вернуться в "Гетеборг", воспитанником которого он является.

Берг выступает за "Краснодар" с июля 2019 года, сыграл 57 матчей, забил 22 гола и сделал 8 ассистов.

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