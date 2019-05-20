"Краснодар" объявил о переходе бразильского хавбека Панталеао

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"Краснодар" объявил о переходе бразильского хавбека Панталеао

Полузащитник "Санта-Клары" Кайо Панталеао стал игроком "Краснодара", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера пока неизвестна. 23-летний бразилец заключил с "быками" пятилетний контракт.

"В настоящее время все формальности трансфера Кайо в "Краснодар" улажены, с футболистом подписан долгосрочный личный контракт сроком на 5 лет. К своей новой команде хавбек присоединится в июне, когда "чёрно-зелёные" дадут старт подготовке к новому сезону", - говорится в публикации клуба.

Панталеао выступал за "Санта-Клару" с 2017 года, сыграл 42 матча, результативными действиями не отличался. Его стоимость оценивается в 300 тысяч евро.

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