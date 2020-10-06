"Краснодар" объявил о переходе Чернова из "Ростова"

Защитник "Ростова" Евгений Чернов стал игроком "Краснодара". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

По данным источника, контракт 27-летнего футболиста с новым клубом рассчитан до лета 2024 года.

В "Ростове" защитник играл с 2019 года. За это время он провел 53 матча, отметившись голом и 4 ассистами.

"Благодарим Евгения за время, проведенное в нашем клубе, его самоотдачу и профессионализм. Желаем яркой игры и успехов в дальнейшей карьере", - говорится на сайте южан.

Сумма трансфера составила около 3 миллионов евро.

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