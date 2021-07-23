"Краснодар" объявил о переходе форварда из Бундеслиги

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"Краснодар" объявил о переходе форварда из Бундеслиги

Фото: сайт "Краснодара"/Автор неизвестен

"Краснодар" на официальном сайте объявил о переходе колумбийского нападающего берлинской "Герты" Джона Кордобы.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро и стала рекордной для "Краснодара". Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2025 года.

28-летний Кордоба выступал за "Герту" с 2020 года. Всего он провел за клуб 21 матч, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Энвигадо", "Хагуарес Чьяпас", "Дорадос", "Эспаньол", "Гранаду", "Майнц" и "Кельн".

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