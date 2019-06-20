"Краснодар" объявил о переходе игрока сборной Нидерландов

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"Краснодар" объявил о переходе игрока сборной Нидерландов

Полузащитник "Фейеноорда" и сборной Нидерландов Тонни Триндаде де Вильена перешел в "Краснодар", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила девять миллионов евро. Футболист подписал с краснодарским клубом пятилетний контракт. В ближайшее время хавбек присоединится к команде на сборе в Австрии.

24-летний де Вильена является воспитанником "Фейеноорда". Всего он провел за клуб 258 матчей во всех турнирах, в которых забил 41 гол и отдал 29 результативных передач. Чемпион Нидерландов, двукратный обладатель Кубка Нидерландов, двукратный обладатель Суперкубка Нидерландов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 14 миллионов евро.

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