"Краснодар" объявил о переходе Крыховяка: назван номер игрока

Фото: сайт "Краснодара"/Автор неизвестен

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк перешел из "Локомотива" в "Краснодар", сообщается на официальном сайте "быков".

Сумма составила 2,5 миллиона евро плюс бонусы. Футболист подписал с краснодарским клубом контракт до лета 2024 года. Крыховяк будет играть за "Краснодар" под третьим номером.

31-летний Крыховяк выступал за "Локомотив" с 2018 по 2021 годы. Всего за "железнодорожников" он провел 109 матчей, забил 23 гола и отдал 15 результативных передач. Ранее играл за "Бордо", "Реймс", "Нант", "Севилью", ПСЖ и "Вест Бромвич". За сборную Польши сыграл 81 матч и забил 4 гола.

Не пропустите: Семин отреагировал на переход Крыховяка из "Локомотива" в "Краснодар". | http://soccernews.ru