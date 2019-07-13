"Краснодар" объявил о переходе нападающего сборной Швеции

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"Краснодар" объявил о переходе нападающего сборной Швеции

Форвард сборной Швеции Маркус Берг стал игроком "Краснодара", сообщает официальный сайт клуба.

32-летний футболист присоединился к "быкам" на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2020 года.

Последней командой опытного нападающего был "Аль-Аин" из ОАЭ, в составе которого он провёл 61 матч и забил 46 мячей.

Берг также известен по выступлениям за "Гетеборг", "Гронинген", "Гамбург", ПСВ и "Панатинаикос". За сборную Швеции отличился 19 голами в 71 игре.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Топ-сделка,под еврокубки он точно сгодится.

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