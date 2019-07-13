"Краснодар" объявил о переходе нападающего сборной Швеции
Форвард сборной Швеции Маркус Берг стал игроком "Краснодара", сообщает официальный сайт клуба.
32-летний футболист присоединился к "быкам" на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2020 года.
Последней командой опытного нападающего был "Аль-Аин" из ОАЭ, в составе которого он провёл 61 матч и забил 46 мячей.
Берг также известен по выступлениям за "Гетеборг", "Гронинген", "Гамбург", ПСВ и "Панатинаикос". За сборную Швеции отличился 19 голами в 71 игре.
Не пропустите: "Краснодар" хочет купить Зайца. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" взял верх над "Перт Глори" в товарищеском матче
-
"Аякс" объяснил отсутствие де Лигта на предсезонном сборе
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на французского таланта
-
Робертсон перенёс операцию из-за попадания инфекции в руку
-
"Арсенал" определился со стоимостью Косиельни
-
Конте отстранил двух игроков "Интера" от тактических занятий
-
7 громких трансферов "Тоттенхэма", которые ни к чему не привели
-
"Ювентус" утратил интерес к Погба
-
Бербатов всё еще в порядке: как экс-игрок "МЮ" спас дочь от летящего в голову мяча
-
Эрнани попрощался с "Зенитом"
-
1
"Краснодар" объявил о переходе нападающего сборной Швеции
-
1
Павар рассказал, почему выбрал "Баварию"
-
"Лион" может продлить контракт с Фекиром
-
Влашич считает, что ЦСКА стал сильнее за последний год
-
Трансфер защитника "Уфы" Неделчару в "Рому" на грани срыва
-
Зидан убеждает Мбаппе перейти в "Реал"
-
Гендиректор "Зенита" прокомментировал уход Анюкова в "Крылья Советов"
-
У "Барселоны" нет предложений по Коутиньо
-
"Манчестер Юнайтед" поднял цену на Погба из-за Райолы
-
1
Защитник "Реала" Начо отклонил четыре предложения от других клубов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20