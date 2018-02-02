"Краснодар" объявил о переходе защитника Калинина

Защитник "Волгаря" Игорь Калинин перешел в "Краснодар", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашаются. Футболист подписал контракт с краснодарским клубом до лета 2022 года.

22-летний Калинин выступал за "Волгарь" с 2017 года и провел за клуб 13 матчей. Ранее играл за "Ильичевец", "Зарю" и "Звезду". Ориентировочная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро.

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