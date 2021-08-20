"Краснодар" объявил о переходе Жигулева в польский клуб

Фото сайт "Краснодара"

Полузащитник Илья Жигулев официально перешёл из "Краснодара" в "Заглембе".

Польский клуб выкупил права на 25-летнего футболиста за 300 тысяч евро.

"Заглембе" заключил с российским новичком контракт до июня 2023 года.

Жигулев является воспитанником "Краснодара", за главную команду "быков" сыграл 23 матча.

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