"Краснодар" объявил о подписании контракта со Скопинцевым

"Краснодар" объявил о подписании контракта с полузащитником Дмитрием Скопинцевым.

Контракт 21-летнего игрока с краснодарским клубом действует до 30 июня 2023 года. Игрок наденет футболку с номером 11.

Последним клубом, за который выступал Скопинцев был "Ростов", в который перешёл в 2016 году из австрийского "Лиферинга".

В текущем сезоне футболист участвовал в 15 матчах за "Ростов", отметившись 2 ассистами.

Среди команд, за которые выступал Скорпинцев, есть "Динамо", "Зенит" и "РБ Лейпциг".

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