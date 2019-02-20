"Краснодар" объявил о подписании контракта со Скопинцевым
"Краснодар" объявил о подписании контракта с полузащитником Дмитрием Скопинцевым.
Контракт 21-летнего игрока с краснодарским клубом действует до 30 июня 2023 года. Игрок наденет футболку с номером 11.
Последним клубом, за который выступал Скопинцев был "Ростов", в который перешёл в 2016 году из австрийского "Лиферинга".
В текущем сезоне футболист участвовал в 15 матчах за "Ростов", отметившись 2 ассистами.
Среди команд, за которые выступал Скорпинцев, есть "Динамо", "Зенит" и "РБ Лейпциг".
А еще: "Краснодар" - идиоты: Селюк дал оценку трансферу Скопинцева| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10