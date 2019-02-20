"Краснодар" объявил о подписании контракта со Скопинцевым

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"Краснодар" объявил о подписании контракта со Скопинцевым

"Краснодар" объявил о подписании контракта с полузащитником Дмитрием Скопинцевым.

Контракт 21-летнего игрока с краснодарским клубом действует до 30 июня 2023 года. Игрок наденет футболку с номером 11.

Последним клубом, за который выступал Скопинцев был "Ростов", в который перешёл в 2016 году из австрийского "Лиферинга". 

В текущем сезоне футболист участвовал в 15 матчах за "Ростов", отметившись 2 ассистами.

Среди команд, за которые выступал Скорпинцев, есть "Динамо", "Зенит" и "РБ Лейпциг". 

А еще: "Краснодар" - идиоты: Селюк дал оценку трансферу Скопинцева| http://soccernews.ru

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