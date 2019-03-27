"Краснодар" объявил о продлении контракта с Игнатьевым
Нападающий Иван Игнатьев подписал новый контракт с "Краснодаром", сообщает официальный сайт клуба.
Условия соглашения пока неизвестны.
"За последнее время в прессе было опубликовано много материалов, в которых упоминался игрок нашего клуба Иван Игнатьев. ФК "Краснодар" не делал заявлений по этому поводу, поскольку мы считаем это внутренним делом клуба. Сегодня клуб и Иван Игнатьев подписали новый контракт. Клуб полностью удовлетворён ситуацией.
Иван Игнатьев на встрече с менеджментом клуба и главным тренером сказал то, что мы считаем важным и соответствующим духу и ценностям клуба. По внутренним правилам ФК "Краснодар" детали взаимоотношений футболистов и клуба всегда решаются внутри нашего клуба. В связи с этим Иван Игнатьев не будет делать публичного заявления. Просим журналистов не беспокоить молодого игрока и ФК "Краснодар" по этому вопросу. И впредь мы более не намерены комментировать данную ситуацию", - говорится в официальном заявлении "быков".
20-летний Игнатьев в текущем сезоне сыграл за "Краснодар" 21 матч во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.
Три недели назад клуб перевёл футболиста в дубль за отказ подписывать новый контракт.
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